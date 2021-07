Monterosso Grana: si procede nell'idea di teleriscaldare il concentrico

L’Amministrazione di Monterosso Grana sta lavorando da tempo per sviluppare la realizzazione di una rete di teleriscaldamento nel concentrico a servizio delle utenze comunali, a cui potranno aderire altre utenze condominiali private prossime alla rete.



Gli obiettivi dell’iniziativa sono:

- favorire il risparmio economico dei cittadini riducendo le spese in bolletta e i costi di gestione attraverso la produzione del calore in un’unica centrale di maggiore efficienza (dal 1° ottobre 2019 i generatori di calore devono essere adeguati alla normativa regionale);

- migliorare la qualità ambientale per il benessere e la salute dei cittadini attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera. Le quote emissive saranno regolate in una convenzione con le garanzie per il servizio del teleriscaldamento e le condizioni richieste dall’Amministrazione Comunale;

- favorire lo sviluppo dell’indotto locale delle imprese boschive della valle legate alla filiera del legno;



Nel mese di giugno 2020 il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse a realizzare e gestire l’impianto di teleriscaldamento. Edison Teleriscaldamento s.r.l., con sede operativa a Dronero, ha partecipato al bando e ha presentato una proposta preliminare di progetto.



Ad oggi sono in valutazione alcune alternative progettuali in merito al migliore posizionamento della centrale termica. Verrà scelta la soluzione più vantaggiosa per i prossimi vent’anni, che coniughi la qualità tecnologica del servizio offerto e la sostenibilità finanziaria dell’investimento.



Nel frattempo l’Amministrazione Comunale si è adoperata per realizzare una piattaforma di conferimento del cippato prodotto in valle. L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle imprese forestali locali nella creazione di una filiera corta che possa alimentare l’impianto di teleriscaldamento di Monterosso ed eventuali altre piccole centrali site in Valle. Nelle prossime settimane verranno forniti aggiornamenti circa il progetto, auspicando il sostegno all’iniziativa e l’adesione delle utenze condominiali private allacciabili alla rete di teleriscaldamento.



La partecipazione della cittadinanza insieme alle competenze del partner energetico garantiranno il successo dell’iniziativa, che può rappresentare una rilevante opportunità di crescita per tutta la nostra comunità.