“Occit’amo” continua in agosto con due fine settimana nelle valli Po-Bronda e Infernotto e in valle Grana, con Stefano Bollani e il Ferragosto occitano dei Lou Dalfin

Il festival “Occit’amo” conclude i suoi appuntamenti nelle valli delle terre del Monviso con le tappe nelle valli Po-Bronda e Infernotto, da giovedì 5 a domenica 8 agosto, e in valle Grana, con un’intera settimana di spettacoli da venerdì 13 a venerdì 20 agosto. Nel programma sono in calendario 19 appuntamenti, tra i quali spiccano ‘Cavaliers, gigants e la Beata’, racconto tra parole e musica di Sergio Berardo (venerdì 6 agosto a Ostana alle ore 21), il concerto di Stefano Bollani (domenica 8 agosto al Pian Pilun tra Sanfront e Brossasco alle ore 12, in collaborazione con Suoni dal Monviso; ingresso 30/40 euro); il Ferragosto Occitano con i Lou Dalfin (domenica 15 agosto a Pradleves alle ore 15) la proiezione di ‘Bogre – La grande eresia europea’, docu-film di Fredo Valla (venerdì 20 agosto a Caraglio alle ore 16) e l’allestimento della mostra dedicata al film (da venerdì 13 a domenica 29 agosto al Filatoio di Caraglio). La rassegna, che coniuga musica, cultura, enogastronomia, escursionismo, tradizione occitana e racconto dei territori, avrà uno spettacolo conclusivo mercoledì 1° settembre a Saluzzo. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.