Roddi, la Bocciofila festeggia il suo primo mezzo secolo

Nel luglio del 1971 un gruppo di amici si riunì per costituire la Bocciofila Roddese, nata con lo scopo di dotare il paese di un luogo di ritrovo all’aperto per giocare alle bocce in compagnia.

Da mezzo secolo l’associazione continua la propria attività, prima all’ombra della Trattoria Italia, dal 1992 ad oggi nel bocciodromo comunale. Oggi i soci sono 230 e portano avanti una tradizione che, alle iniziative sportive, coniuga momenti di aggregazione e socialità.



Per celebrare i cinquant’anni di attività sono previste tre giornate di festeggiamenti.



La prima è in programma questa sera, giovedì 29 luglio, con l’esibizione di giocatori e giocatrici della massima serie. Domani, venerdì 30, è previsto un quadrangolare tra le società di Roddi, Alba, Roreto e Vezza, mentre nella serata di sabato si andrà a concludere con la cena sociale e la consegna di targhe ricordo a tutti i presidenti che si sono succeduti in questo mezzo secolo.



“Siamo lieti di celebrare un traguardo come questo – dice il presidente Giancarlo Rigo –, ma soprattutto di vedere come i valori iniziali siano ancor oggi molto vivi, da tramandare alle generazioni future”.