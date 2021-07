Sotto l'ombrellone con il Caffè Letterario di Bra e 'Gli occhi di Sara'

"Un solo sguardo riporta a galla i segreti più oscuri. In un intreccio che si dipana al pari di un perfetto meccanismo a orologeria, Maurizio de Giovanni scava tra le pieghe della nostra Storia recente e racconta gli inconfessabili segreti di Sara, come non l'abbiamo mai vista. Perché, per la prima volta, gli occhi della donna impenetrabile tradiscono un dolore misterioso e svelano la sua più sincera umanità".

Si presenta così 'Gli Occhi di Sara', il nuovo libro arrivato sugli scaffali delle librerie di tutta Italia a fine marzo nella collana Nero Rizzoli. Trecento pagine che si aggiungono alla lunga bibliografia dell'autore napoletano della serie di romanzi che vedono protagonista il Commissario Ricciardi, consacrato anche nella versione televisiva e del fortunato ciclo de 'I Bastardi di Pizzofalcone' con cui ha inaugurato un nuovo ciclo contemporaneo.

Il suo ultimo lavoro offre lo spunto al Caffè Letterario di Bra per promuovere questa avvincente lettura sotto l'ombrellone.

Qualche anticipazione?

Eccovi accontentati dal poeta Bernardo Negro. "Sara, esperta anche in Servizi Segreti, è un personaggio ricorrente nelle storie dell'autore, ma stavolta egli si cimenta in un'opera dalle impensate amplificazioni storiche e dalle angosciose e commosse vicende umane. Sara ha un nipotino con un male incurabile e solo il chirurgo Popof, personaggio ambiguo quanto clinico di fama irraggiungibile, è in grado di dare qualche speranza. Intanto, attorno al suo ufficio, si muovono quei personaggi che, negli anni Novanta, diedero lo scossone che abbattè il muro di Berlino, crudele anacronismo del secolo Ventesimo. Si tratta di studenti romeni con un certo Vasile, uomo dai programmi troppo taciuti, che guardano con stravolta inquietudine al loro Paese, mentre a Napoli, dove si svolge la vicenda, sta per giungere papa Giovanni Paolo II. Non voglio aggiungere altre sfaccettature a questo bel lavoro dello scrittore. Desidero solo esprimere la mia convinzione che, sia per lo sfondo che per l'intreccio, ci troviamo non solo di fronte ad un noir, ma anche ad un abile ed esaustivo romanzo storico, fenomeno piuttosto raro nel panorama letterario italiano. Non fosse che per questo, il libro merita una lettura non affrettata pur se 'il come va a finire' è una tentazione grande".

Quindi, alla fine il consiglio è quello sì di leggere 'Gli occhi di Sara', ma anche di recuperare i romanzi precedenti di questo autore così bravo. Non ve ne pentirete.