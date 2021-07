Terminati i lavori di bitumatura e regimazione delle acque a "Frabolandia"

Terminati i lavori di bitumatura e regimazione delle acque nelle aree esterne a "Frabolandia", in località Montegrosso, a Frabosa Soprana.

L'intervento, concluso in tempo per l'inizio della prossima stagione invernale, è stato realizzato in sinergia tra la Provincia di Cuneo (proprietaria dell'immobile) e il Comune di Frabosa Soprana.

Ieri, in occasione del termine dei lavori, è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del sindaco Iole Caramello, del consigliere provinciale Pietro Danna e del geometra Giuseppe Bottero, che ha seguito con il suo studio la progettazione dell'intervento.

"Grazie all’importante sforzo della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa soprana, anche questo importante accesso al comprensorio sciistico del Mondolè è ora più fruibile e meglio accessibile dai turisti" - dichiara il consigliere Pietro Danna - "Un buon risultato, frutto del lavoro di squadra".

"Un intervento che abbiamo seguito attentamente" - ha commentato il sindaco Iole Caramello - "Ora i piazzali saranno facilmente accessibili anche nella stagione invernale".