Incidente alle porte di Bra: 60enne albese esce illeso dall’auto rovesciata sulla Ss 231

Si sono risolti solamente dopo un’ora i rallentamenti causati alla circolazione stradale dall’incidente verificatosi intorno alle 12.30 di oggi (giovedì 29 luglio) lungo il tratto della Statale 231 che porta verso l’abitato di Bra, poco prima della salita degli Orti, nella zona dell’azienda Penazzo pietre.



Qui, forse a causa di un colpo di sonno, un 60enne residente ad Alba ha perso il controllo della Peugeot 206 che stava guidando. Il veicolo è così andato a sbattere contro le barriere laterali presenti in quel punto, per poi rovesciarsi su un fianco.



Grande lo spavento per il malcapitato guidatore, che è però uscito illeso dall’abitacolo, soccorso da una pattuglia della Polizia Locale di Bra – poi impegnata nei rilievi dell’incidente e nell’organizzare la rimozione del mezzo dalla sede stradale – e da una squadra dei Vigili del Fuoco.



Ingenti i danni subiti dal veicolo, come i anche i disagi causati al traffico, piuttosto intenso a quell’ora della giornata, lungo quella che rappresenta una delle principali vie di accesso e uscita alla città.