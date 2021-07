Si cerca un 49enne fuggito dal "Villaggio dell'amicizia" di Ceretto a Costigliole Saluzzo

Sono attive da qualche ora le ricerche per un uomo - di cui al momento non sono state fornite le generalità - che risiedeva al Villaggio dell'amicizia in via Fontana Torino in frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo.

L'allarme è stato lanciato dagli operatori della struttura: l'uomo è un 49enne.

Attivate le squadre dei carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dai volontari di Busca. In loco è stata allestita l'Ucl (Unità di Comando Locale), i Saf e l'elicottero Drago 121 proveniente da Torino.