6 difficoltà con cui si scontra chi studia il tedesco come seconda lingua

Il tedesco è una lingua che in Italia viene insegnata spesso nelle scuole, per via della vicinanza geografica del nostro Paese con la Germania e per i numerosi turisti che specialmente nel periodo estivo affollano l’Italia. Nonostante sia dunque una lingua importante che tutti dovremmo conoscere, il tedesco non è molto apprezzato nel nostro Paese perché ritenuto un idioma difficile da imparare.

Effettivamente, rispetto allo spagnolo o all’inglese le regole grammaticali sono più complesse, così come i vocaboli e la pronuncia. Imparare il tedesco può rivelarsi una vera e propria impresa ed è per questo che conviene prima di tutto seguire un corso privato tenuto da un insegnante madrelingua e in secondo luogo esercitarsi il più possibile, specialmente nel parlato.

Vediamo però quali sono le principali difficoltà che incontra un italiano quando si trova ad imparare il tedesco come seconda lingua.

1. Ricchezza di vocaboli

La prima difficoltà che incontra un italiano che studia il tedesco è quella di imparare i vocaboli di questa lingua, che sono davvero tantissimi. Ciò è dovuto a due fattori: la Wortbildung e la dominazione culturale francese del Settecento.

Per quanto riguarda la Wortbildung , è la formazione delle parole che in questa lingua è molto particolare perché prevede la possibilità di unire più vocaboli per formarne uno di nuovo. È in parte anche da questo che dipende la ricchezza lessicale del tedesco, che presenta moltissime parole composte oppure con suffissi e prefissi. A ciò dobbiamo aggiungere un’altra particolarità di questa lingua, ossia la presenza nel vocabolario tedesco di sostantivi e verbi completamente differenti ma con lo stesso identico significato. Questo è dovuto all’influenza culturale spagnola del Settecento, che ha comportato la nascita di numerosi francesismi successivamente rivisti dai linguisti tedeschi, che hanno cercato di sostituirli creando vocaboli nuovi.

Memorizzare tutte le parole presenti nel lessico tedesco è dunque una bella difficoltà, almeno a primo impatto. Una volta compreso il meccanismo della Wortbildung però diventa tutto più semplice.

2. Il genere dei sostantivi, del tutto casuale

Un’altra difficoltà che si incontra quando si studia il tedesco è legata al genere dei sostantivi perché in questa lingua ce ne sono 3 differenti: il femminile, il maschile ed il neutro. Fino a qui nulla di particolarmente strano, se consideriamo che anche in italiano e in altre lingue esiste questa differenziazione. Quello che però rende il tedesco davvero complicato è il fatto che non ci siano delle regole ben precise per risalire al genere di un sostantivo: lo si deve studiare ed imparare sostanzialmente a memoria. Non si può fare riferimento al significato del termine e nemmeno al suffisso, se non in rari casi.

3. La Umgangssprache

La difficoltà maggiore che incontra un italiano che dopo aver studiato il tedesco si trova in Germania è la comprensione della lingua parlata. Per impararla veramente infatti, non è sufficiente conoscere le regole grammaticali e nemmeno i numerosi vocaboli che fanno parte del lessico tedesco. È questo il grande limite dei programmi accademici italiani, che si fissano su tali fattori ma non considerano la Umgangssprache ossia la lingua colloquiale che non equivale ai nostri dialetti. Viene infatti parlata praticamente ovunque in Germania, al pari di quella ufficiale, il che rende decisamente complicato per chi ha studiato il tedesco riuscire a sostenere una conversazione e comprendere quello che gli viene detto. Ecco perché conviene seguire un corso tenuto da un insegnante madrelingua: è fondamentale per imparare anche quei vocaboli che a scuola e all’università non vengono insegnati.

4. La pronuncia di alcuni suoni

Il tedesco è una lingua difficile per noi italiani anche per via della pronuncia di molti suoni che nel nostro idioma non esistono proprio. Basti pensare alla “sch” o al famoso umlaut che indica la metafonesi. Questo è un ostacolo che non riguarda solo il tedesco ma molte altre lingue, come ad esempio il francese e che fortunatamente si può superare con un po’ di esercizio.

5. La costruzione delle frasi interrogative

Un’altra difficoltà che viene spesso lamentata dagli italiani che studiano il tedesco riguarda la particolare costruzione della frase interrogativa, che è differente rispetto alla nostra lingua. Per noi infatti è sufficiente aggiungere un segno di punteggiatura (il punto di domanda) alla fine della frase e cambiare intonazione, ma in tedesco le cose non sono così semplici. In questa lingua infatti bisogna cambiare l’ordine delle parole se si vuole costruire una frase interrogativa, anteponendo il verbo al soggetto. Nulla di eccessivamente complicato a livello teorico, ma quando arriva il momento di intrattenersi in una conversazione può essere difficile ricordare questo dettaglio.

6. Le declinazioni

Infine, anche le declinazioni possono creare non pochi problemi ad un italiano che impara il tedesco, a meno che non abbia studiato il latino: in tal caso è tutto meno difficile. In questa lingua infatti i vari complementi (oggetto, di termine, ecc.) vengono espressi aggiungendo un suffisso specifico ai vari sostantivi. Un sistema complesso che deve essere studiato.