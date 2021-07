Bitcoin Cash: come funziona?

Cosa sono bitcoin e bitcoin cash, qual è la differenza, esiste bitcoin cash gratis? Trovi tutte le domande qua sotto.

Il concetto di Bitcoin è stato coniato nel 2008 dall’idea di uno hacker sconosciuto, ovvero famoso con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Lui ha presentato il suo progetto e due mesi dopo il sistema ha già iniziato a lavorare. Di che cosa si tratta? Bitcoin rappresenta una delle prime criptovalute – monete che si basano sulla crittografia che permette le persone sconosciute riescono a generare moneta e farla girare in rete. Tutto questo accade senza un’autorità centrale o supervisione di banche o governi. Invece, viene basato sul software e crittografia peer-to-peer. Esiste un registro pubblico dove si trovano tutte le transazioni di bitcoin e le copie si trovano sui server in tutto il mondo. Qualsiasi persona con un computer di riserva può configurare uno di questi server che si chiamano nodi. Il consensus su chi possiede quali monete si ottiene crittograficamente attraverso questi nodi e non tramite una fonte centrale come una banca o simile.

Bitcoin cash previsioni

Vediamo adesso a cosa si riferisce quando diciamo ’bitcoin cash’ e quali sono le previsioni di bitcoin cash nel futuro? Il valore bitcoin cash aumenterà e diminuirà?

Bitcoin cash ha iniziato la sua storia da quando è stato biforcato dal bitcoin nel 2017. Ti chiedi qual è la differenza tra bitcoin e bitcoin cash? Possiamo immaginarli come la materia prima (bitcoin ovvero tipo di criptovaluta) e l’altro come un prodotto finale (bitcoin cash). Oppure possiamo immaginare anche la metafora con farina e pizza – bitcoin è farina e bitcoing cash pizza. Hanno lo stesso meccanismo di mining, però il meccanismo di aggiustamento è diverso. In questo momento si avviciniamo alla cifra di 2644 milioni di bitcoin che possono ancora essere minati in quanto in totale sono 21 miliioni di bitcoin e 18638 milioni sono già stati minati.

Quando parliamo di bitcoin cash previsioni si basano sull’andamento attuale dei prezzi. Le previsioni bitcoin cash dipendono anche dalle fonti a cui ci rivolgiamo però tutte sostengono lo stesso – bitcoin cash è sempre in aumento. Con una capitalizzazione enorme (magari un pò di meno rispetto al bitcoin) possiamo dire che è ormai in stretto legame con i beni rifugio come l’oro e simili. I seguenti fattori sono da considerare quando parliamo di bitcoin cash previsioni – la connessione con l’aumento di massa monetaria, con lo stock market, tenuta rispetto ad altre criptovalute, medie mobili, oscillatori etc.

Anche se bitcoin all’inizio valeva meno del dollaro statounitense, il suo prezzo adesso ha aumentato così tanto che si aspetta che il bitcoin cash valore raggiungerà 50,000 dollari a moneta. Si prevede che sorpasserà il dollaro fino al 2050. Per seguire quotazione bitcoin cash, ti suggeriamo i segunti siti che hanno i dati più aggiornati: COINMARKETCAP, CRYPTOCOMPRARE, COINCODEX, COINLIB e simili. Altri siti da usare per avere la situazione completa sono i sito Web Bistamp e Bitcoin Charts. Esiste anche il sito ufficiale di bitcoin ed ecco la versione in italiano: bitcoin.org.

In quest’ultima parte vi scopriamo come comprare bitcoin e dove, se è possibile comprare bitcoin con carta di credito etc. Ci sono i siti di compravendita con i prezzi già stabiliti come Bit2Me. Tramite questo sito si può acquistare bitcoin in modo sicuro e veloce, in importi che partono da 20 al milione di dollari. Se ti chiedi dove comprare bitcon, ti suggeriamo questo sito senz’altro, anche perché offre la possibilità di comprare bitcoin con la carta di credito. Da quanto è nato bitcoin comprare con la carta di credito non è stato mai più facile. Prima di iniziare a comprare bitcoin, si deve creare il portamonete digitale, chiamato anche wallet. Questo è il file dove si salvano le tue monete. Segui poi delle istruzioni e scegli un client, cioè un software.

Dato che ci sono tante app e siti in giro che offrono dei bitcoin gratis si pone la domanda – ma bitcoin cash gratis esiste? Sì, esiste, però riceverai solo una piccola porzione di bitcoin. Adesso vediamo quali sono i modi per averlo però tieni conto che i messaggi tipo ‘mandami 1 bitcoin e te ne mando 10’ sono semplicemente una frode. Il primo metodo sono i siti faucets BTC che distribiscono poche quantità molto velocemente. Funziona sul metodo ‘pay-to-click’. Il secondo metodo è di completare dei piccoli compiti (‘microtasks’) e questo il metodo più avanzato rispetto al primo. Bitcoin cash gratis si può ottenere anche tramite i programmi di affiliazione però consuma tanto tempo ed energie come se fosse un lavoro vero e proprio.