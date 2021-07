Delivery e take away per il tuo ristorante: tutto in cloud grazie a RCH

Lo sapevi che nel 2020 sette italiani su dieci hanno ordinato piatti da asporto o con consegna a domicilio in ristoranti e pizzerie? Ad affermarlo è un'indagine dell’Osservatorio “The World after Lockdown”, curato da Nomisma e Crif.

Un fenomeno accelerato dalla pandemia che, imponendo la chiusura del servizio ai tavoli alle 18, ha spinto molte realtà della ristorazione a organizzarsi con asporto e consegna.

Delivery e take away: una crescita che arriva da lontano

Non bisogna tuttavia pensare che il successo di delivery e take away nel campo della ristorazione sia solo frutto dell’emergenza sanitaria.

Il trend si sta verificando da tempo. Se infatti è stata molto accentuata tra il 2019 e il 2020 (+19%, raggiungendo i 706 milioni di euro, secondo il Rapporto Coop 2020), la tendenza si mostra in consistente aumento da alcuni anni: dal 2016 ad oggi i servizi di delivery hanno quintuplicato le vendite.

Delivery e take away: cosa ti devi aspettare?

Sempre secondo il Rapporto Coop 2020 la quota di italiani che prevede di utilizzare i servizi di food delivery e take away nel 2021 supera l’80%.

Un cambio di passo per la tua attività che, se ben sfruttato può assicurarti un’ottima opportunità di consolidare, se non di far crescere, le tue entrate.

Delivery e take away: il ruolo del digital

Se gli ordini fino a qualche tempo fa venivano effettuati telefonicamente, ora è sempre più frequente l'ordinazione tramite smartphone. Considera che, sempre secondo il Rapporto Coop 2020, il 46% dei consumatori privilegia i canali digital per ordinare o prenotare cibo, sia utilizzando siti o app di consegne che i canali online di ristoranti e pizzerie.

Delivery e Take away: come puoi organizzarti

Come avrai capito, è fondamentale che il tuo locale si attrezzi per rispondere a una domanda che è destinata a crescere ed entrare a far parte delle abitudini quotidiane al di là della situazione contingente.

Come organizzarti al meglio? Innanzitutto, devi fare una serie di considerazioni in base alla tua tipologia di offerta:

Area di consegna - se la tua proposta gastronomica è da consumazione rapida, dovrai circoscrivere un territorio ristretto, mentre il tuo raggio di consegna potrà essere decisamente più ampio se il tuo menù prevede piatti che possano ultimare la cottura a destinazione;

- se la tua proposta gastronomica è da consumazione rapida, dovrai circoscrivere un territorio ristretto, mentre il tuo raggio di consegna potrà essere decisamente più ampio se il tuo menù prevede piatti che possano ultimare la cottura a destinazione; Mezzi per il delivery – se ti devi muovere in un’area molto urbanizzata, per esempio nel centro città, dovrai scegliere dei mezzi agili come scooter o biciclette. L’auto o il furgone potrebbero invece essere adatti per assicurare un servizio migliore in caso di tragitti extra-urbani. Considera che i tempi di consegna sono uno dei parametri principali in base al quale il cliente valuterà il tuo servizio;

– se ti devi muovere in un’area molto urbanizzata, per esempio nel centro città, dovrai scegliere dei mezzi agili come scooter o biciclette. L’auto o il furgone potrebbero invece essere adatti per assicurare un servizio migliore in caso di tragitti extra-urbani. Considera che i tempi di consegna sono uno dei parametri principali in base al quale il cliente valuterà il tuo servizio; Packaging e condizioni di sicurezza – in base al cibo trasportato dovrai dotarti dei contenitori più adatti che assicurino la migliore conservazione possibile, e quindi la massima sicurezza e igiene, delle tue pietanze;

– in base al cibo trasportato dovrai dotarti dei contenitori più adatti che assicurino la migliore conservazione possibile, e quindi la massima sicurezza e igiene, delle tue pietanze; Personale di consegna – l’elemento umano conta sempre. Affidati a collaboratori che siano scrupolosi nel rispetto dei tempi e che abbiano la capacità di interfacciarsi con i tuoi clienti in modo professionale e gentile. In fondo rappresentano il tuo locale sul territorio.

Delivery e take away ottimizzati grazie al cloud e a RCH

Una volta messe a punto le basi, il tuo locale dovrà dotarsi per la gestione delle comande per il delivery e take away.

In questa direzione la disponibilità di applicazioni come quelle fornite da RCH, realtà di riferimento nella fornitura di soluzioni avanzate per la gestione di ristoranti e pizzerie, può fare al caso tuo.

RCH ha infatti sviluppato RCH Smart Order , una web app che sfruttando l’ambiente cloud ti consente di gestire il tuo menù in modalità digitale e i servizi di take away e delivery. Una soluzione, tra l’altro, che si integra direttamente con i registratori di cassa telematici RCH o MCT.

Ma vediamo come funziona:

RCH Smart Order ti permette la pubblicazione del tuo menù digitale che puoi variare e personalizzare con grande facilità;

ti permette la pubblicazione del tuo che puoi variare e personalizzare con grande facilità; I clienti possono consultare il tuo menù attraverso un link che puoi condividere tramite i canali che preferisci: Facebook, Instagram, WhatsApp, email, etc;

I tuoi clienti compongono l'ordine selezionando i piatti e indicando eventuali varianti. Sempre attraverso RCH Smart Order possono scegliere il metodo di consegna (delivery o take away) e il pagamento , con possibilità di pagare direttamente online con carta di credito;

possono , con possibilità di pagare direttamente online con carta di credito; RCH Smart Order riceve gli ordini dal Cloud e li colloca sul piano asporto della cassa RCH/MCT. A questo punto il servizio di consegna è pronto per partire rispettando i punti che ti abbiamo suggerito in questo articolo.

Come vedi, utilizzando RCH Smart Order potrai rispondere alla crescente domanda di servizi di delivery e take away da parte dei tuoi clienti in modo semplice e integrato rendendo più efficace la gestione di comande e punto cassa .