Prefabbricati Guerrini: Costruzioni nella natura per il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento

Le strutture della Prefabbricati Guerrini, nel corso degli ultimi anni e decenni, si sono evolute sempre di più per favorire l’insediamento di edifici prefabbricati con impatto sempre più adeguato anche al contesto naturale; a cominciare dalle finiture esterne dei muri e delle colonne, dove nel corso degli anni sono state introdotte finiture di pregio (un esempio è la colorazione con ossidi in pasta della facciata esterna dei pannelli di tamponamento che ha portato alla realizzazione di colorati in pasta “giallo piemonte” e “giallo lombardo), fino ai listelli di cotto del tipo “fatto a mano” o “trafilato”; in diversi casi è stata prodotta una matrice in calcestruzzo tinteggiata che ha ricreato fedelmente la finitura “paramano”.

Questa finitura, in molte opere, è stata riprodotta anche sui pilastri della struttura con una soluzione innovativa che ha permesso l’esecuzione di “paraaste”, faccia a vista dall’indubbio gradevole effetto architettonico, che ha ripreso fedelmente quella che è l’architettura agricola e rurale della pianura padana e delle valli alpine.

Per la copertura, con il fine di connotare architettonicamente l’intera costruzione, si è scelto di realizzare strutture con pendenze dal 25% al 35%, decisamente maggiori rispetto alle classiche basse pendenze di quelle prefabbricate, rendendo così più armonioso il loro inserimento ambientale.

Grazie alla fattiva collaborazione con WoodBeton, primaria società operante nelle strutture in legno e legno lamellare, la Prefabbricati Guerrini ha realizzato molte coperture lignee su struttura portante in cemento armato con un risultato finale di grande pregio estetico.

Le coperture e impermeabilizzazioni sono state poi anch’esse studiate per ottenere il massimo risultato estetico-architettonico, si va dalle lastre metalliche e dalle lattonerie con colorazioni in sintonia con il contesto ambientale (Rosso Siena, Testa di Moro, ecc.) a coperture con coppi in laterizio e/o in lamiera in simil-coppo stampata e antichizzata, il tutto senza dimenticare quelle che sono le peculiarità delle strutture quindi la possibilità di realizzare grandi luci strutturali e maglie importanti con altezze interne considerevoli.

Un campo in cui la Prefabbricati Guerrini è sicuramente all’avanguardia è quello delle strutture a spinta destinate all’insilaggio dei prodotti. Sono state realizzate strutture con pareti a spinta (silos orizzontali) con altezze molto rilevanti (anche maggiori di 7 metri), sempre garantendo le ampie maglie strutturali.

Questi silos orizzontali sono stati ideati per lo stoccaggio di mais, grano, riso, legna e altre materie prime di carattere agricolo.

Un prodotto esclusivo della Prefabbricati Guerrini è il silos verticale a celle svasate. Nato da un’idea rivoluzionaria alla fine degli anni Settanta, ha vissuto nel corso dei decenni una continua e significativa evoluzione tecnica e costruttiva. L’ultima versione, che prevede l’utilizzo di tiranti certificati in acciaio zincato, permette di realizzare celle di altezza superiore ai 10 metri e di costruire centri di stoccaggio che possono variare da poche celle verticali fino a strutture che ospitano 12 o più celle, con la possibilità di ulteriore ampliamento.

Queste strutture, solitamente utilizzate in ambito risicolo, sono poi dotate di una porzione destinata ad accogliere l’essiccatoio. Con queste strutture si ottengono così: un ottimo rapporto qualità/prezzo, una minima necessità di manutenzione rispetto alle strutture metalliche e soprattutto una velocità e qualità realizzativa di altissimo livello. In meno di tre mesi si può arrivare alla costruzione di una serie importante di celle (9, 12 o anche 18) che aiutano così l’imprenditore agricolo ad una messa in funzione molto rapida del proprio investimento.

Anche nel campo dell’allevamento, con stalle realizzate in pianura o addirittura in montagna (molte sono le realizzazioni eseguite nelle valli piemontesi, valdostane, lombarde e liguri), la Prefabbricati Guerrini ha sviluppato soluzioni adatte alle necessità dell’allevamento degli ultimi anni.





Un forte sviluppo si è poi avuto nell’ambito rurale destinato a maneggi e stalle per il tempo libero.

Le opere eseguite hanno raggiunto livelli estetico-architettonici di indubbio pregio anche in ambiti ove l’aspetto paesaggistico era, ed è, di primaria importanza.