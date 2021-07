Sardegna: tra le mete più ambite dagli italiani per le vacanze

Sono passati ormai gli anni in cui la Sardegna, nell’immaginario collettivo, corrispondeva alle vacanze extra lusso per pochi ricchissimi eletti. A quasi due anni di pandemia e dopo un intensivo piano di riqualificazione e formazione la Sardegna può esporre il vanto di essere una delle mete più ambite tra gli italiani di qualsiasi età ed esigenza. Il mercato dei traghetti Sardegna sta vivendo un periodo di grande risalto proprio grazie alle politiche messe in atto dalle amministrazioni locali che hanno voluto investire sul turismo solidale e sulla cultura della consapevolezza per offrire solo il meglio della propria accoglienza.

Si parte sicuri, tranquilli e felici di viaggiare

Queste sono le premesse del piano messo appunto dalle amministrazioni sarde per non pregiudicare la stagione turistica che è una delle principali fonti di rendita degli isolani. Non sarà il Covid a scoraggiare le attività economiche del territorio, né tantomeno il bisogno di rispettare delle poche e semplici regole capaci di garantire il benessere di turisti e residenti. Per questo sia all’approdo che al ritorno le amministrazioni hanno messo a punto una fitta rete di controlli ed un capillare sistema di ascolto e indirizzo per i turisti. Non ci saranno difficoltà nel gestire gli arrivi proprio perché la Sardegna ha investito principalmente in formazione, attraverso corsi di gestione dell’emergenza, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi già da molti mesi. L’iniziativa ha accolto tantissime adesioni entusiaste e ha interessato principalmente albergatori, ristoratori, lavoratori dipendenti e stagionali e tutti gli occupati nel turismo. Questo piano ha reso possibile una diffusione efficiente delle informazioni di gestione degli arrivi con il fine ultimo di garantire una felice e soddisfacente permanenza a chi eleggerà la Sardegna come meta delle prossime vacanze.

Attenzione alle esigenze di tutti i turisti

Ma non solo. La Sardegna continua a brillare per una serie di aspetti che la rendono la scelta ideale per le vacanze di coppie, famiglie, single o gruppi di amici. Spiccano le strutture ricettive attrezzate per la permanenza di persone affette da disabilità così come sono ormai “avanti” le realtà che promuovono l’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe. Campagne di questo genere protratte negli anni hanno portato la regione ad essere una delle principali mete per le vacanze di tutti, nessuno escluso. La sicurezza e la tempestività di intervento unite ai controlli serrati e alla corretta informazione hanno reso possibile questa meravigliosa fioritura. Si tratta di un’occasione unica e imperdibile per l’isola che, dopotutto, trae come principale rendita proprio quella del turismo. Per questo le amministrazioni non si sono date per vinte e hanno intensificato gli investimenti in formazione e qualità dell’accoglienza raccogliendone i primi frutti.

Partenze sicure nonostante i timori

Il turismo ha da sempre caratterizzato l’economia di questa meravigliosa isola mediterranea e, nonostante qualche momento di incertezza e crisi dovute ai passati due anni, la Sardegna ha dimostrato di saper gestire l’emergenza senza fermarsi mai. Il merito va anche agli abitanti che hanno aderito con entusiasmo alle iniziative promosse dalle amministrazioni per dare continuità ad uno dei settori nevralgici per l’economia dell’isola. Per questo oggi tutto è pronto per accogliere in sicurezza i viaggiatori che troveranno nell’isola la risposta a qualsiasi esigenza, a partire dai porti di approdo in collaborazione con le maggiori aziende di viaggio via mare. Una nota positiva, finalmente, in questo periodo così duro e interminabile: una risposta decisa e mai arrendevole che convince gli italiani. Il risultato? Boom di prenotazioni e nessun presagio di crisi: solo tanto impegno da qui ai prossimi mesi per gestire il flusso di partenze e arrivi nel migliore dei modi possibili.