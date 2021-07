Vestirsi ad Arte Naturale, nasce “Linea 8”

Sabato sera, durante le selezioni di Miss Universe Piemonte, presso le Terme Reali di Valdieri, Carla Tomatis e Romina Dogliani hanno presentato vere e proprie opere d’arte: Linea 8.

Romina Dogliani da quasi vent'anni è appassionata, con ricerche e sperimentazioni, alla lavorazione del Feltro.

Realizza manualmente pezzi unici e irripetibili con l'antica tecnica della follatura della lana grazie all'uso di acqua, sapone naturale e olii essenziali come già avveniva nelle officine di Pompei e nelle botteghe medioevali o rinascimentali di tutta Europa.

La lana di pecora Sambucana - razza autoctona della Valle - viene presa alla tosatura, pulita e lavata a mano, cardata e trasformata in abiti, accessori e complementi d'arredo con tutte quelle caratteristiche tecniche che rendono unica e inimitabile la lana.

Anche le lane merinos vengono manipolate assieme a sete purissime con l'antica tecnica giapponese della creazione del Nuno per realizzare avvolgenti capi d'abbigliamento leggeri come carezze e volutamente lontani dalle mode e dai clichet.

Nonostante il suo fascino oltremondano, l’arte è sempre stata inestricabilmente legata ai materiali con cui viene prodotta, com’è evidente nell’intrigante storia dei colori usati dagli artisti.

Linea 8 nasce dalla collaborazione con l'Artista Carla' Tomatis per Opere completamente realizzate in modo ecocompatibile grazie all'uso di lane colorate con pigmenti naturali estratti, come nell'antichità, da vegetali quali fiori, erbe, legni e radici locali.

Linea 8: ogni manufatto sarà opera unica e irripetibile per vestirsi con l'essenza del naturale…. lontani da mode e cliché per il benessere personale e del pianeta, garantendo il recupero e l'utilizzo di antichi saperi adatti al futuro ecocompatibile dell'umanità per ''VESTIRSI AD ARTE NATURALE".