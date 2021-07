Sabato 31 luglio ritorna il #RAF: Radio Alba Festival

Ritorna il #RAF che, sabato 31 luglio, animerà per il quinto anno consecutivo l’estate albese. La kermesse si svolgerà nuovamente nell’arena esterna del teatro sociale di Alba, che per l’occasione accoglierà i tanti amici dell’emittente albese per una serata di divertimento e musica.

Dalle 17, come sempre, sarà il mattatore Diego Adriano con il Dieghito Time Show a “rompere il ghiaccio” in compagnia del maestro Cano e degli allievi della sua scuola di latino-americano Mano’s Arriba. A seguire, le cheerleaders della Palestra Titans incanteranno il pubblico con la loro esibizione.

Dalle 18 il microfono passerà nelle mani di Davidello per il Playlist Live in compagnia di Dana Cortese, Daniela Caggiano e Carla Manera, con le rispettive scuole di canto Voice Dc, Euphonia e Open, che si esibiranno dal vivo. Alcuni brani saranno accompagnati dalla danza delle allieve della scuola di ballo di Carla Menera.

Dalle 19.30 lo spettacolo proseguirà con RapDiZona vs Liceo Musicale di Alba: a salire sul palco, questa volta, saranno i ballerini e i rapper dell’associazione Be Street, che si alterneranno con i trenta musicisti dell’Orchestra del Liceo albese.

Dalle 20 la palla passerà a Wally per un’edizione speciale del “Sabato Sport” con la presentazione delle società sportive del territorio e con l’incursione speciale di Marcello Press.

Dalle 20.30 spazio alla bellezza sul palco del #RAF dove Simona Giordano, insieme a Miss Radio Alba 2020 Marella Ruata, presenterà la terza edizione del concorso di bellezza. La vincitrice sarà scelta dallo staff di Radio Alba e sarà la protagonista della campagna pubblicitaria 2022 della radio albese.













Dalle 21.30 si entrerà nel vivo della manifestazione in compagnia di Andrea Chi? e delle band indipendenti del territorio: Mano Manita, Sol Sara Cantamessa, The Morbelli, Nero Music, Santaré, Mauro Carrero e molti altri.

Tanti i premi in programma, tra cui il nuovo riconoscimento reso possibile grazie alla collaborazione con Confindustria Cuneo, che darà la possibilità al vincitore di calcare il palco del Pala Alba Capitale nell’ambito degli eventi di Alba Capitale della cultura d’impresa 2021.

A concludere la serata, come sempre, sarà l’ambito Premio Alberto Levi, che, come ogni anno, sarà consegnato a un personaggio che si è distinto per il suo impegno in ambito culturale, sociale e artistico della zona di Alba.

L’edizione 2021 del #RAF si chiuderà, infine, con una sorpresa: il ritorno sul palco di una influente band del territorio, che ha scelto proprio il tradizionale appuntamento albese per ritornare sotto i riflettori.

Oltre a seguire l’appuntamento dal vivo, il #RAF sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Alba (103.4 e 104.6), in Streaming su www.radioalba.it, in Dab Digital Radio e sull’App ufficiale.

Il festival sarà, successivamente, trasmesso su Grp Tv.

Per maggiori informazioni potete seguire i canali social di Radio Alba: @Radio Alba su Facebook, @radioalba_official su Instagram e il sito ufficiale www.radioalba.it.