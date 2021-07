Bra, Fratelli d’Italia manifesta per l’abolizione del reddito di cittadinanza

Domani, venerdì 30 luglio, Fratelli d’Italia presenterà a Bra le proprie proposte in tema di lavoro.

Il Dipartimento Regionale del Partito che si occupa di lavoro e crisi aziendali, in collaborazione con quello nazionale e con alcuni circoli del territorio, manifesterà per l’abrogazione del reddito di cittadinanza e la reintroduzione del voucher per i lavoratori stagionali.

L’evento si terrà presso il mercato cittadino in via Cavour, angolo piazza Carlo Alberto, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Roberto Russo, responsabile regionale del Dipartimento Lavoro di Fdi, dichiara: “Raccogliamo il forte grido d’allarme di intere categorie produttive che sono esasperate dalla carenza di manodopera, soprattutto nei settori del turismo, dell’agricoltura, del manifatturiero. Insieme a tanti dirigenti, amministratori e iscritti al Partito, chiederemo a gran voce che venga sostanzialmente modificato, se non del tutto abrogato, il reddito di cittadinanza, un provvedimento approvato durante il Governo Conte e voluto dal Movimento 5 Stelle, assolutamente dannoso per l’economia e diseducativo per i giovani. Inoltre illustreremo alcune proposte concrete di Fratelli d’Italia in tema di lavoro”.