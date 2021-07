Sanità: otto Covid-positivi nel territorio dell'Unione Montana Valle Stura

Sono in totale otto le persone Covid-positive nel territorio dell'Unione Montana Valle Stura - quattro a Demonte, due a Moiola e due a Vignolo - : a confermarlo il Centro Operativo Intercomunale, basandosi su dati relativi alla giornata di ieri (mercoledì 28 luglio).



"Pur nei numeri attualmente contenuti - si legge nella nota diramata dall'Unione Montana - si invitano tutti i residenti e i frequentatori della Valle Stura a porre la massima attenzione, a non sottovalutare i sintomi, a indossare i dispositivi di protezione quando necessari e a rispettare le normative in vigore. Ricordando l’importanza della vaccinazione nel contenimento dei contagi e nella riduzione della mortalità del virus si invita inoltre chi ancora non lo avesse fatto a prenotarsi per la somministrazione del vaccino".