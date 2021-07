Enrico Costa eletto presidente delle Discipline Sportive Associate al CONI

Enrico Costa, Presidente della Federazione Italiana Pallapugno, è stato eletto Presidente del Coordinamento nazionale delle Discipline Sportive Associate al CONI per il quadriennio 2021-2024.

Il vicepresidente vicario è Enzo Casadiddio (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), l'altro vicepresidente è Roberto Santucci (Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo).

Sono 19 le discipline sportive associate al Coni facenti parte del Coordinamento: bowling, arrampicata, biliardo, bridge, cricket, tiro dinamico, dama, giochi e sport tradizionali, orientamento, palla tamburello, pallapugno, scacchi, canottaggio sedile fisso, wushu-kung fu, kickboxing-muay thai-savate-shoot boxe e sambo, twirling, turismo equestre, rafting e american football.

Appena eletto, il neo presidente Enrico Costa ha così commentato: «È una responsabilità molto significativa, e ringrazio i colleghi presidenti per la fiducia. È motivo di orgoglio che un rappresentante della Federazione Pallapugno assuma questo incarico. Il mio impegno sarà indirizzato verso una maggiore attenzione nei confronti delle Federazioni più piccole, sia in termini di risorse, sia in termini di visibilità, sempre in stretta collaborazione con il CONI e il Presidente Giovanni Malagò».