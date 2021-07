Il fossanese Andrea Aragno si impone alla Stralivigno

La Stralivigno, ormai storica competizione podistica, va al mezzofondista fossanese Andrea Aragno, capace di imporsi su ben 500 avversari. La gara, giunta alla sua 21esima edizione, ha visto l’atleta cuneese dominare sui 22 chilometri di percorso, non dando chance di recupero ai rivali.

Aragno è da tempo parte del team Avis Atletica Fossano ’75 e questa prestazione arriva a coronamento del duro lavoro svolto negli ultimi anni. Ottima prestazione anche per un altro atleta fossanese, Daniele Peano, giunto quarto al traguardo.

Il leader ha concluso il percorso denominato ‘Piccolo Tibet italiano’ in 1h 24m, con oltre 1 minuto di vantaggio sul secondo classificato, Fabio Gala. Al terzo posto ha chiuso la propria corsa il lombardo Lorenzo Moizi.

“E’ stata un’autentica sorpresa vincere la corsa alla mia prima partecipazione”, ha dichiarato Aragno al termine della gara. “Ho realizzato di poter vincere solo negli ultimi metri, anche perché la corsa in altura non è la mia specialità. E’ stata una gara chiaramente molto difficile ma la natura circostante mi ha aiutato a non considerare la fatica.”