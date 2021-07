Tiro con l'arco, campionati Tricolori Campagna: protagonisti gli arcieri dell'Elice

Ad Abbadia San Salvatore si sono disputati i campionati Tricolori Campagna sui percorsi allestiti nel Parco Minerario di Abbadia San Salvatore (Si).

Gli Arcieri dell'Elice hanno partecipato e vinto. Venerdì 2 luglio si sono svolte le gare di qualificazione per arco olimpico, compound e nudo per le categorie, senior, master e junior maschile e femminile: in gara Gabriella Sasia che ha chiuso la competizione con un bellissimo 6° posto nazionale con 283 punti.

Sabato 3 le 72 frecce su 24 piazzole hanno visto impegnate le classi Allievi e Ragazzi dell'olimpico, compound e arco nudo al termine delle quali sono stati assegnati i titoli di classe. Nel compound, categoria Ragazzi, primo gradino del podio ed oro per l'arciere dell'Elice Jacopo Dotta con 283 punti.

Nuove gare attendono i nostri arcieri dell'Elice e nuovi podi sicuramente. Intanto complimenti a Gabriella e Jacopo.