Volley maschile: Cuneo, Luca Cardona Abreu e Giulio Vergnaghi convocati nelle selezioni Nazionali

Grande orgoglio in casa Cuneo Volley: doppia convocazione in azzurro per il settore giovanile cuneese.

La Federazione italiana pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle Nazionali giovanili maschili, Prof. Julio Velasco e dei tecnici federali Vincenzo Fanizza e Monica Cresta, ha convocato gli atleti biancoblù Luca Cardona Abreu e Giulio Vergnaghi agli stage azzurri dei gruppi Pre-Juniores e Allievi.

Entrambi figli d’arte di due grandi protagonisti della pallavolo cuneese, nazionale e non solo. Luca Cardona Abreu, campione regionale Under 19 è stato selezionato per lo stage della Nazionale Pre-Juniores in corso a Camigliatello Silano (CS) fino al 31 luglio, mentre Giulio Vergnaghi, che nella scorsa stagione ha disputato sia il campionato U13 che U15 con la squadra di punta, è ora a Bracciano (Roma) presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle con la Nazionale Allievi di Monica Cresta, nel cui gruppo è presente un altro figlio d’arte importante per Cuneo, Manuel Hristov Zlatanov.

Una splendida occasione che siamo certi i nostri ragazzi sapranno sfruttare e far fruttare a pieno, aggiungendo così esperienza e conoscenza tecnica al loro percorso formativo.