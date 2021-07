Bra: modifiche temporanee alla viabilità sulla SP7

La Provincia di Cuneo comunica che, per permettere i lavori di montaggio dei sistemi di monitoraggio del ponte sul fiume Tanaro a Pollenzo sulla strada provinciale 7, martedì 3 e mercoledì 4 agosto dalle 9 alle 18 il traffico nei pressi del ponte sarà regolato tramite senso unico alternato. Come indicato dalla Provincia, sono possibili brevi periodi di chiusura totale gestiti da movieri mediante segnalazioni temporanee, al fine di poter provvedere alle necessarie lavorazioni in sicurezza sia per le maestranze che per gli utenti stradali. Saranno individuate e segnalate in loco deviazioni per ridurre i disagi alla viabilità.