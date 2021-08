Alba conta 14 positivi. A Verduno ultimo paziente Covid prossimo alle dimissioni

Quattordici casi e nessun ricoverato, mentre non si registrano altri decessi rispetto ai 72 segnalati dalla scorsa primavera e i guariti sono saliti a quota 1.356.

Sono in numeri con i quali il Comune di Alba aggiorna sulla situazione dei contagi nella capitale delle Langhe, come riportati dalla piattaforma cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.



“Come su tutto il territorio nazionale, anche Alba ha registrato una leggera crescita dei casi di contagio senza, però, nessun ricovero - ribadisce il sindaco Carlo Bo -. All’ospedale di Verduno la situazione è di un'unica persona ricoverata per Covid che dovrebbe essere dimessa in giornata, mentre la campagna vaccinale ha superato le 81mila seconde dosi somministrate, ormai oltre il 50% della popolazione vaccinabile dell’Asl Cn2. Le prime inoculazioni sono invece oltre 105 mila, sopra il 70%”.