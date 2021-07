Il cammino della Alpi del Mediterraneo: quattro giovani da Chiusa di Pesio a Sanremo a piedi

Da Chiusa Pesio a Sanremo a piedi. Un progetto nato dall'idea di quattro giovani di Chiusa Pesio. Sono Luca Erbì, Gioele Ramondetti, Christian Baudena e Paolo Garelli. Si tratta de "Il cammino delle Alpi del Mediterraneo" realizzato con il patrocinio del comune chiusano insieme all'Atl del Cuneese e all'Ente Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Un cammino la cui organizzazione e relativa logistica è curata dal consorzio di operatori turistici Conitours.



“L’idea è nata dalla voglia di scoprire e vivere a pieno la natura che circonda il nostro paese e di cui ci sentiamo parte – riferiscono i giovani che partecipano al progetto - ma anche da un pizzico di desiderio di fuga da una quotidianità, che purtroppo ultimamente è stata restrittiva per tutti quanti, e che ci porterà a camminare con la speranza di poter respirare di nuovo un po’ di libertà.”

Per quanto riguarda il percorso si partirà da Pian delle Gorre, località nel cuore del Parco del Marguareis, con arrivo previsto in terra matuziana. Si tratta di un’escursione di più giorni lungo la Ciclovia del Duca, l’Alta Via del Sale e infine l’Alta Via dei Monti Liguri: dalle montagne cuneesi fino al Mar Ligure.

Questa camminata intende inoltre testare gli ultimi lavori di ripristino effettuati da parte degli operai forestali della Regione Piemonte, della Ciclovia del Duca.



Tra gli obiettivi quello di realizzare un primo archivio di foto e video relativi al percorso, sia per un eventuale futuro scopo promozionale, sia per una testimonianza di tipo naturalistico.



Il percorso si snoda su un lunghezza complessiva di 78,1 km per una durata stimata di 3, massimo 4 giorni di cammino dividendo l’itinerario in più tappe.



Tra le attrazioni sul percorso il Rifugio Don Barbera, il Rifugio Allavena e i paesini liguri di Pigna, San Romolo, Bajardo e, infine, la città di Sanremo.

Per seguire il cammino dei quattro giovani è stata creata una pagina Facebook (“Il Cammino delle ALPI del Mediterraneo”) che sarà continuamente aggiornata con foto e i video realizzati sul percorso.