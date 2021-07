Pochi posti disponibili per il secondo Open Day di vaccinazione ad Alba aperto agli over 60

Ancora pochi i posti disponibili per l'open Day di vaccinazione riservato agli over 60 ad Alba in programma per il 5 agosto.

L'evento è riservato ai cittadini che abbiano un domicilio sanitario in Piemonte illimitato o temporaneo. Le persone che volessero aderire all'Open Day non devono rientrare nelle categorie fragili e non devono avere un altro appuntamento fissato prima del 15 agosto.

L'Open Day è rivolto a chi non abbia ancora ricevuto alcuna dose di vaccino.

E' possibile prenotarsi tramite il portale www.ilPiemontetivaccina.it nella specifica sezione degli Eventi (scorrendo fino in fondo la pagina del sito), selezionando la grafica dell'Open Day Vax “Over 60” Alba del 5 agosto.



Oppure contattando direttamente il Centro vaccinale ACA-Poliambulatorio di piazza San Paolo 3 ad Alba chiamando al numero 0173/226611.

Il secondo Open Day albese si terrà presso il Centro vaccinale ACA-Poliambulatorio San Paolo. Le somministrazioni si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio nei seguenti orari: 9.30 - 13.00 e 15.00 – 18.00.



Il tipo di vaccino fornito sarà lo Janssen-Johnson&Johnson, che richiede un'unica somministrazione.



"Gli appartenenti alle fasce di età dai 60 anni in su - scrive Aca in una nota - costituiscono le categorie di persone più a rischio in caso di contagio. Nel fornire questo ulteriore supporto alle autorità sanitarie, l'Associazione Commercianti Albesi invita i propri associati ad aderire e a divulgare anche tra parenti, amici e conoscenti la possibilità offerta nel giorno indicato."





Ricordiamo che nella giornata di ieri sono 36.252 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 26.175 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 10.486 i 16-29enni, 7.168 i trentenni, 6.757 i quarantenni, 2.832 i cinquantenni, 4.494 i sessantenni, 1.451 i settantenni, 354 gli estremamente vulnerabili e 201 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.788.721 dosi (di cui 2.102.238 come seconde), corrispondenti al 95,1% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.