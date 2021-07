Sabato di allerta gialla per forti temporali su tutto il Piemonte

"Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante". E’ la previsione con la quale l’Arpa Piemonte accompagna l’allerta gialla diramata su tutta la regione per la giornata di domani, sabato 31 luglio.



Col suo quotidiano bollettino di "Allerta meteoidrologica e idraulica" l’Agenzia Regionale per l’Ambiente prevede il primo livello della scala di rischio (giallo) già per oggi (venerdì 30) per le sole aree a nord del Po, dove sono attesi temporali con picchi forti o molto forti. Il livello di attenzione è invece verde nelle zone a sud. Attenuazione in serata.



Dalle ore centrali di domani, sabato 31, si prevede invece "instabilità diffusa con temporali moderati o forti, con picchi molto forti, in particolare sulle pianure, che proseguiranno nella notte, soprattutto sulla parte est, per poi attenuarsi nel corso della mattinata di domenica".



"I fenomeni – si aggiunge – saranno caratterizzati da intensi rovesci, fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate".