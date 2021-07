Saluzzo, lutto per il notaio Tullio Silvestri

Si è spento ieri ( giovedì 29 luglio) nella sua abitazione sulla collina di Saluzzo il notaio Tullio Silvestri, uno dei più conosciuti e stimati nel Saluzzese e non solo. Aveva 83 anni.

Originario di Cuneo, dopo l’assegnazione alla sede notarile di Barge nel 1972, fu traferito a Saluzzo nel 1977 nello storico studio di via Gualtieri, dove ha seguito la costituzione di molte aziende del territorio e valli, redatto innumerevoli testamenti e atti.

Era in pensione dal 2012 e prima della professione notarile, dopo la laurea in Giurisprudenza aveva prestato la sua consulenza per colossi industriali come Eni e Iri.

E’ stato un grande appassionato di arte, letteratura e musica.

Sposato con Maria Vittoria Borghini e vedovo da qualche anno, lascia i figli Alessandra e Andrea, i nipoti Sofia, Angelica, Lorenzo e Pietro.

I funerali saranno celebrati domani sabato 31 luglio alle 10.30 nella chiesa di San Bernardino.