Somano, sulla provinciale per Dogliani due incidenti in meno di ventiquattr’ore

In meno di ventiquattr’ore due seri incidenti sullo stesso tratto stradale. E’ quanto accaduto in territorio di Somano, lungo la Provinciale che collega il piccolo centro langarolo al confinante Dogliani.



Qui, nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 luglio, la strada era stata a lungo interrotta per consentire le operazioni di soccorso agli automobilisti coinvolti nel sinistro verificatosi tra due veicoli, andati a scontrarsi violentemente e rimasti incastrati tra loro.



Nella tarda mattinata di oggi (venerdì 30), lo tratto di strada è stato teatro di un nuovo incidente, che questa volta ha visto protagonista, suo malgrado, una donna residente in paese.



In questo caso non si registrano infatti altri veicoli coinvolti. Per cause in corso di accertamento, forse a causa del manto bagnato a causa della pioggia scesa in mattinata su tutto l’Albese, la donna ha perso il controllo dell’automobile, che dopo avere sbandato si è rovesciata sulla sede stradale.



La conducente è uscita fortunatamente illesa dall’abitacolo, soccorsa dai sanitari del 118 e da una squadra dei Vigili del Fuoco arrivati dal vicino Distaccamento Volontari di Dogliani.