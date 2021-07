Dal ritiro in store all’incisione, su Bluespirit i gioielli dei top brand con servizi esclusivi

Grazie a Bluespirit.com l’acquisto del gioiello che meglio interpreta la propria idea di bellezza corrisponde a un’esperienza digitale semplice, arricchita dall’esclusività dei migliori marchi e servizi pensati per una completa soddisfazione del cliente, dalle incisioni personalizzate al ritiro in negozio. Le promozioni offrono opportunità di risparmio, a cui si uniscono reso garantito e spedizioni rapide.

Nello spazio di pochi istanti e qualche tap sullo schermo dello smartphone, su Bluespirit.com il cliente può trovare subito il gioiello desiderato, che si tratti di gioielli donna o uomo. L’intuitiva interfaccia di navigazione passa da categorie e filtri che semplificano ogni ricerca, potendo selezionare l’articolo anche rispetto a criteri quali tipologia di prodotto, materiale, brand, ultimi arrivi, occasione del regalo.

Concepito per dare spazio a ogni preferenza di stile, il catalogo può contare su tantissime opzioni, che includono orologio donna e uomo, bracciali, collane, orecchini, anelli, accessori, idee regalo, gioielli in oro, argento e pietre preziose. È una proposta di cui fanno parte brand di punta del settore, come Lucien Rochat, Philip Watch, Sector No Limits, Chronostar, Emporio Armani.

Passando in rassegna gli scaffali virtuali incontriamo poi Breil, Tommy Hilfiger, Bluespirit, Armani Exchange, Liu-jo, Swarovski e tanti altri ancora. Grazie alle promozioni che distinguono l’offerta di Bluespirit.com la qualità dei migliori marchi viene presentata a condizioni particolarmente vantaggiose, con sconti che raggiungono anche il 70%, come nel caso della Summer Sale attualmente in corso.

La soddisfazione del cliente ha portato all’introduzione di ulteriori servizi. L’acquirente può infatti decidere di ritirare il proprio ordine in uno degli oltre 200 negozi Bluespirit e richiedere la personalizzazione del gioiello o dell’orologio. Grazie poi alla Bluespirit Card vengono assicurati regalo di benvenuto, sconti esclusivi e molti altri vantaggi.

Non c’è occasione speciale per la quale Bluespirit non disponga di un’idea regalo. Tante soluzioni che garantiscono momenti di gioia e un piacere sinonimo di raffinatezza. Il cliente può contare infine su una puntuale assistenza nell’acquisto, spedizione rapida senza rischi e reso garantito.

