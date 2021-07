Integratori Naturali per Dimagrire: come funzionano, ingredienti, benefici

Da qualche anno a questa parte, oltre ad una dieta bilanciata e ad un moderato esercizio fisico, è diventata abitudine comune utilizzare determinati tipi di integratori alimentari pensati appositamente per accompagnare e facilitare il dimagrimento in maniera sana e bilanciata. Infatti, a differenza di altri prodotti ricchi di ingredienti artificiali che, alla lunga, possono avere effetti collaterali dannosi per la salute, gli integratori dimagranti di origine naturale utilizzano solo ed esclusivamente le proprietà benefiche dei loro ingredienti per aiutare l'organismo a stimolare il metabolismo ed eliminare i grassi e le tossine in eccesso.

A tal proposito, è interessante notare che sono in particolare tre gli integratori naturali per dimagrire che stanno riscuotendo un successo crescente sia tra i consumatori che tra gli esperti del settore. Vediamo di conoscerne meglio funzionamento, benefici e ingredienti salutari.

Reduslim

Apprezzato principalmente per la sua azione termogenica - induce una produzione di calore da parte dell'organismo che stimola lo smaltimento del tessuto adiposo - e per la contemporanea sensazione di sazietà che lascia percepire dopo poco tempo dall'assunzione delle sue compresse, l'integratore naturale Reduslim agisce anche sulla digestione rendendola più veloce ed efficace, oltre a garantire una perdita di peso ben verificabile e duratura nel tempo. Può essere utilizzato sia da donne che da uomini di qualsiasi età perché, essendo composto solo ed esclusivamente da ingredienti di origine naturale, non presenta alcun tipo di controindicazioni o effetti collaterali. Nel dettaglio, i suoi ingredienti sono:

Lipasa e Proteasa: stimolano il metabolismo e migliorano le prestazioni cardiache.

Caffeina: stimola il senso di sazietà.

Estratto di tè verde: potente antiossidante che favorisce l'eliminazione di scorie e tossine in eccesso dall'organismo.

Estratto di radice di Yacon: rilascia endocrina all'interno dell'organismo offrendogli l'energia di cui ha bisogno durante la giornata.

Pepe nero: abbassa il colesterolo cattivo, migliora la regolarità intestinale e regolarizza la circolazione sanguigna.

Chronium: aiuta la pelle a rimanere tonica ed elastica.

Acetil Carnitina: favorisce l'eliminazione di scorie e tossine dall'organismo.

Keto Light

Si tratta di un integratore di origine naturale che offre ottimi risultati in associazione con una dieta di tipo chetogenico - basata sull'eliminazione dei carboidrati e un aumento di grassi e proteine - e che aiuta a perdere peso soprattutto in quelle zone critiche che, solitamente, si fa fatica a rassodare come, ad esempio, cosce, glutei e pancia.

Per ottenere risultati visibili e duraturi nel tempo, è fondamentale assumere regolarmente Keto Light almeno per un periodo di quattro settimane consecutive, ma il trattamento può essere continuato fino al raggiungimento dei risultati desiderati. Durante la prima settimana il corpo comincia a bruciare più velocemente i grassi e inizia la perdita di peso che diventa più localizzata già nella seconda settimana. Nella terza e quarta settimana il corpo risulta già visibilmente più tonico e magro e si assiste ad un aumento delle energie e del buon umore.

La composizione interna di Keto Light - si presenta in polvere da dosare, sciogliere in acqua e assumere tre volte al giorno - è completamente naturale ed è costituita da corpi chetonici estratti da componenti naturali che non danneggiano in alcun modo l'organismo.

Slim4vit

Studiato per stimolare efficacemente il metabolismo permettendogli di bruciare più in fretta i grassi presenti in quei punti solitamente difficili da trattare come la pancia e i fianchi, l'integratore Slim4vit svolge anche un'importante azione depurativa nei confronti del fegato, dei reni e dell'intestino in modo da purificare l'intero organismo e tenere sotto controllo gli attacchi di fame nervosa. Le compresse di Slim4vit vanno assunte due volte al giorno - una a pranzo e una a cena prima dei pasti - e hanno un'elevata concentrazione di principi attivi che ne aumentano al massimo l'efficenza e le potenzialità. Gli ingredienti che costituiscono la sua composizione benefica sono: