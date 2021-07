A Sommariva Perno “Estate in piazza 2021” anche ad agosto

Il Centro culturale San Bernardino, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sommariva Perno, ha ritenuto di proporre due interessanti iniziative per chi, per tanti motivi, non può andare in ferie.



Sabato 7 agosto, alle ore 21, in piazza Montfrin, Oscar Barile e Paolo Tibaldi presenteranno "Carvé", atto unico di Oscar Barile, mai andato in scena a Sommariva Perno, mentre domenica 22 agosto, alle ore 17,30 l’Ensemble Gli Archimedi eseguirà il concerto "Musica d’autore in piazza".



Quest’ultimo evento si svolgerà non nel capoluogo, ma in piazza Monsignor Dallorto a Valle Rossi, nell’anniversario della costruzione della chiesa della frazione, e avrà un corollario molto importante: prima e dopo il concerto alcuni volontari del Centro culturale "San Bernardino", iscritti anche all’Associazione Volontari per l’Arte, guideranno gli interessati alla visita “in diretta” alla Pietà di Martino Spanzotti, ospitata nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Valle Rossi. Per la visita alla Pietà è obbligatoria la prenotazione (info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347).



L’ingresso ai due eventi è libero fino a esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle norme anti Covid e con obbligo di “green pass” secondo le ultime disposizioni di legge.



In caso di maltempo, la serata teatrale sarà rinviata ad altra data, mentre il concerto si terrà sotto la palestra delle scuole comunali in via San Giovanni, uno spazio coperto ma aperto, con ingresso contingentato.



Gli eventi rientrano nel progetto “Musica e teatro nel paese della bela Rosin 2021”, organizzato con il contributo della Fondazione Crc.