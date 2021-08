Ad agosto sempre aperti la seggiovia ed i rifugi di Pian Munè di Paesana

Per eccellenza agosto è il mese di vacanze, eventi e divertimento. Il più bel mese da trascorrere a Paesana e in Valle Po. Incastonata in un panorama mozzafiato che da un lato spazia sulla sottostante pianure e dall’altro sulla catena del Monviso, Pian Munè di Paesana è aperto tutti i giorni con tutti i suoi servizi.

LA SEGGIOVIA

Orario continuato dalle 9 alle 17, consente di godere di una salita panoramica, per raggiungere il rifugio in quota e il punto panoramico o per dimezzare l’itinerario trekking verso i Laghi Luset e Garitta Nuova (potete portare anche la vostra mountain bike).

IL RIFUGIO PIAN MUNE

A quota 1535 metri, ci si arriva con la macchina ed è aperto sempre, anche a cena. Qui si potrà anche parcheggiare con il camper nell’area dedicata. Ideale per gustare menù tipici, è dotato di un parco giochi dove i bambini possono giocare in tutta sicurezza. Sarà aperto tutti i giorni anche il chiosco “D’Suta” per servizio bar, panini e gelati.

LA BAITA PIAN CROESIO

A quota 1890 metri, raggiungibile a piedi in 60/90 minuti oppure con la seggiovia, è aperta tutti i giorni a pranzo ed anche a cena, ma su prenotazione. Con terrazza panoramica e a 5 minuti dal punto più bello con vista sul Monviso, è il posto ideale per assaporare al meglio gli aper…inquota al tramonto! Tutti i giorni si potranno gustare la polenta e le ricche grigliate!

LA TREBULINA

E tra le aperture no stop non poteva mancare il percorso didattico nel bosco, libero e gratuito adatto a grandi e piccini.

Info e prenotazioni ai numeri 3286925406 o 0175518029.