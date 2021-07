“Fantasia. Le più belle musiche del cinema di Walt Disney” a Cortemilia

“Fantasia. Le più belle musiche del cinema di Walt Disney”, in programma sabato 31 luglio alle 21 nel chiostro della chiesa di San Francesco a Cortemilia, è il secondo concerto del 42° Festival Antidogma Musica “From Classical to Soudtrack”.



La serata è inserita nell’inaugurazione del progetto “Cortemilia è Cultura” che vede la cittadina dell’Alta Langa trasformarsi in un museo diffuso tra arte, letteratura e musica.



La splendida voce e l’accattivante presenza scenica del soprano coreano Sang Eun Kim si fondono con le armonie del pianoforte suonato dal maestro Luigi Giachino, grande esperto di musica da film e autore delle trascrizioni di questo concerto.



Il concerto è realizzato con la proiezione degli spezzoni cinematografici tratti dai film di animazione di Walt Disney.



Dal 1937 ai giorni nostri si sono succedute pellicole che non solo hanno fatto la storia del cinema e dell’animazione mondiale, ma si sono altresì affermate come opere immortali, slegate dalla mera funzione di intrattenimento e proiettate in una dimensione più “filosofica”, al punto da entrare a far parte a buon diritto della cultura popolare di tutto il mondo. Pur con il passare del tempo, delle mode e degli stili di vita, la lezione di Disney resta sempre attuale e ci ricorda che nonostante le difficoltà piccole e grandi dobbiamo continuare a guardare avanti, usando i mezzi che abbiamo e trovando soluzioni, senza mai darci per vinti e dando sempre ascolto ai nostri sentimenti.



Il repertorio proposto in questo programma concertistico abbraccia mezzo secolo di produzione disneyana ed è un omaggio al suo inconfondibile stile che si riflette anche nelle musiche.



Nei brani scelti le atmosfere di poesia e sogno si combinano a momenti più giocosi e scanzonati, esaltando l’estro, la versatilità e la solida preparazione tecnica degli artisti.



Ingresso libero.



Info e prenotazioni Antidogma Musica: cel. 333.1636170,



o tramite email: antidogmamusica@gmail.com



Di seguito il programma del concerto dettagliato con i curricula dei musicisti.







CONCERTO



“Fantasia le più belle musiche del cinema di Walt Disney”



Sang Eun Kim soprano - Luigi Giachino pianoforte e trascrizioni.







dal film Biancaneve e i sette nani – 1937

Il mio amore un dì verrà

Ehi-ho

Frank Churchill, Larry Morrey



dal film Cenerentola – 1950

A dream is a wish your heart makes

Biddibi-boddibi-bu

David, Hoffman, Livingston



dal film Mary Poppins - 1964

Cam caminì

Un poco di zucchero

Richard e Robert Sherman



dal film Il libro della jungla – 1967

Lo stretto indispensabile

George Bruns



dal film Gli Aristogatti - 1970

Tutti quanti voglion fare il jazz

George Bruns



La bella e la bestia

dal film omonimo – 1991

Alan Menken, Gino Paoli



dal film Aladdin – 1992

Il mondo è mio

Alan Menken



dal film The Nightmare before Christmas - 1993

Cos’è

Danny Elfman



dal film Il re leone – 1994

Circle of life

Can you feel the love tonight

Hakuna matata

Elton John



dal film Mulan – 1998

Il mio riflesso

Jerry Goldsmith, Matthew Wilder



dal film Frozen – 2013

All’alba sorgerò

Kristen Andrson-Lopez, Robert Lopez







Sang Eun Kim, soprano nativo della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito la laurea in Musica presso la EWHA Womans University di Seoul con il massimo dei voti, ottenendo altresì il Primo premio. In seguito, con l’obiettivo di perfezionare la conoscenza linguistica e confrontarsi direttamente con il patrimonio artistico italiano, in particolare con l’opera, si é stabilita in Italia, dove si é perfezionata con Sonia Franzese e al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria per il biennio Accademico. Attiva come solista, si é esibita in numerosi centri musicali italiani ed ha vinto il primo premio al Concorso "Talenti" 2019.



Luigi Giachino, diplomato in pianoforte e composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino con M. Gachet e G. Bosco, ha proseguito gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha conseguito un attestato di specializzazione CEE in composizione, arrangiamento e direzione d'orchestra di musica extracolta. I suoi lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono eseguiti periodicamente in concerti e registrazioni. E' stato fellow della Bogliasco Foundation per la composizione del melodramma "La casa del nonno" (Sonzogno). Tra i premi, nel 1993 ha vinto una borsa di studio della Direzione Generale SIAE per studiare con Carlo Savina e ne è diventato assistente in diverse sedi (Scuola di Musica di Fiesole, Conservatorio di Genova, Alassio Laboratorio Musica, ecc.). E' autore di balletti, musiche di scena e schermiche per vari committenti fra i quali Raidue, TorinoSpettacoli, Ministero dell'Ambiente - Commissione Europea DG XI - Lipu, Città di Torino, Giugiarodesign, Raitre, Università di Torino, Accademia Regionale di Danza di Torino, International Help, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi. Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, dal 2004 al 2007 è stato docente presso l'Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Ha svolto attività musicale in Francia, Spagna, Germania, Austria, Principato di Monaco, Siria, Slovenia, Romania, Svizzera, Lituania, Belgio e Giappone. Dal 1986 svolge attività organizzativa per più enti, associazioni e amministrazioni pubbliche. E' stato, dal 2004 al 2010, membro del C.d.A. e poi presidente dell'istituzione pubblica Moncalieri Musica Teatro.Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova, in cui è referente di dipartimento e consigliere accademico. E' pubblicato da Curci, Nuova Fonit-Cetra, Warner, Casa Sonzogno, Esagono, Carocci, Gremese, Kaplan, Il Foglio Letterario, Chiaramonte, TGE, Gioiosa, Gli archivi del '900, Cartman, RTI Music Division, Zedde, Da Vinci Edition.