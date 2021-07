Tra aperitivi e cinema all’aperto: la grande risposta dei giovani fossanesi

Si sono conclusi questa settimana, con l’ultimo appuntamento di ‘Cinema all’aperto’ i due eventi estivi promossi dalla Consulta Giovani di Fossano. Un importante spazio di svago e divertimento all’interno di un periodo pandemico fatto di restrizioni. I giovani fossanesi hanno dato prova della grande voglia di tornare alla vita sociale, non più solo ridotta dietro a uno schermo, il tutto organizzato a rispetto delle normative Covid.

Sono state cinque le serate di aperitivi denominate ‘It’s Friday then...’, la seconda delle quali inglobata nella notte rosa fossanese, giornata che ha preceduto la partenza del Giro Donne. Tre invece le proiezioni andate di scena negli ultimi lunedì in piazza Castello, un evento organizzato in collaborazione con ‘Cinedehors’.

“Come Consulta siamo contenti di aver contribuito ad animare l’estate fossanese e siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto.”, dichiara Marco Primatesta, presidente della Consulta Giovani Fossano. “Questa è stata l’occasione per i giovani di rimanere all’interno della propria città, senza dover cercare altrove il divertimento, ed ha richiamato molti ragazzi da tutta la provincia. Queste serate hanno inoltre contributo ad aiutare una categoria, quella dei bar, che è stata fortemente penalizzata in questa pandemia.”

“La risposta alle nostre iniziative è stata eccezionale, specie per le serate di aperitivi, andando oltre le previsioni. Ringrazio per l’ASCOM, gli uffici comunali e tutta l’amministrazione che hanno contribuito alla realizzazione delle serate di ‘It’s Friday then...’. Un ringraziamento anche a ‘Cinedehors’, coautori delle serate di ‘Cinema all’aperto’. Ci tengo a fare un ringraziamento speciale all’assessore alle politiche giovanili Ivana Tolardo, che ci segue passo passo nella realizzazione di tutti i nostri progetti.”

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore alle politiche giovanili della città di Fossano, Ivana Tolardo: “Anche quest’anno la Consulta Giovani di Fossano ha organizzato diverse iniziative a favore della città. Alcune di esse si sono appena concluse, come ad esempio le serate del venerdì sera, realizzate in collaborazione con l’Ascom, a favore degli esercenti locali. Grazie a questa iniziativa i giovani hanno voluto mostrare vicinanza ad un settore fortemente penalizzato dalla pandemia, regalando allo stesso tempo un’opportunità per la fascia giovanile che da tempo si vedeva costretta a raggiungere altre città per mancanza di attrattive e punti di ritrovo.”

“La risposta dei giovani è stata superiore alle aspettative, dimostrando quindi di aver apprezzato quanto realizzato. Anche i lunedì sera dedicati al cinema all’aperto hanno visto la partecipazione di molti cittadini fossanesi che, come lo scorso anno, hanno avuto la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione di film molto coinvolgenti, ai piedi del suggestivo Castello degli Acaja. Le iniziative della Consulta riprenderanno dopo la pausa agostana con altri eventi sia sportivi che culturali che partiranno già i primi giorni di settembre. Non posso che ringraziare sia il Presidente, Marco Primatesta, che tutti i ragazzi della Consulta per tutto quanto hanno saputo realizzare con tanto entusiasmo, volontà, determinazione, coraggio e soprattutto sacrificio.”