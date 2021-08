Visitabile fino a Ferragosto la mostra a Celle Macra "Interstizi di natura - luci, colori, atmosfere"

E' stata inaugurata lo scorso sabato 24 luglio e sarà visitabile fino al 15 agosto la mostra presso il municipio di Celle di Macra dell'artista Gemma Asteggiano "Interstizi di natura - luci, colori, atmosfere".

La mostra è visitabile il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalla 15,30 alle 19.





"La mia passione - scrive l'artista - è da sempre la pittura e in particolare l’acquerello. Ho sperimentato altre tecniche personalizzate: le tempere e collage su cellulosa e le lamiere 'trattate', tuttavia all’acquerello torno sempre, trovando che questa è la tecnica più consona al mio temperamento. Ho esposto in numerose personali e collettive, spesso in collaborazione con l’Associazione artistico culturale Magau di Cuneo."



Per informazioni è possibile contattare il fisso 0171 611601 o il mobile 3477734235.