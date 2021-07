Badminton: continua l'ottimo momento dell’Alba Shuttle

Nel Torneo nazionale di Chiari (Brescia) arrivano due successi importanti per Alba Shuttle.

Nella categoria under 15 Pietro Capetta vince brillantemente il singolare senza perdere neanche un set e poi replica nel doppio misto con la bravissima compagna di squadra Ilaria Fornaciari. Ilaria conquista anche una bella medaglia di bronzo nel doppio femminile under 15 con una Sofia Protto in grande forma.

Ancora in progresso Giuseppe Monchiero, scintillante argento nel doppio misto juniores con Clara Fredholm. Bene anche nel doppio maschile con Jakub Boero, sempre pronto a grandi prestazioni.

Leonardo Fava, iscritto con i più grandi conferma l’ottimo momento ed il prestigioso livello raggiunto.

L’allenatore / giocatore Faizan Aslam , viene fermato invece dal vincitore del torneo Giorgio Gozzini.