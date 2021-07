Ciclismo: Racconigi Cycling Team al “Memorial Franco Basso”

Dopo la fantastica avventura ai “Campionati Italiani su Pista Donne Junior” di Forlì (FC), culminata con le maglie tricolori vinte da Valentina Basilico, nello Scratch, e da Matilde Beltrami, nella Corsa a Punti, è tempo di una nuova competizione su strada per il Racconigi Cycling Team, la formazione del team manager piemontese Claudio Vassallo.

Domenica 1° agosto, la squadra biancorossa che fa capo a patron Silvio Traversa, pedalerà nella sesta edizione del “Memorial Franco Basso”, competizione riservata alla categoria donne junior voluta dal Breganze Cicloclub 96 - Team Wilier Chiara Pierobon nel cuore della città veneta di Breganze, in provincia di Vicenza.

Le atlete che risponderanno all'invito degli organizzatori vicentini dovranno affrontare 78 chilometri, caratterizzati da un circuito cittadino di 6 chilometri, da ripetere per 11 volte, e da una tornata finale a più ampio raggio, lunga 12,5 chilometri, da affrontare una volta. Proprio questo secondo circuito presenta diverse insidie dal punto di vista altimetrico ed un impegnativo Gran Premio della Montagna, che potrà fare selezione.

Il ritrovo è fissato presso l'Istituto Comprensivo “Laverda - Don Milani” in Piazza Alpini, alle ore 12:30, mentre la prova scatterà ufficialmente da via Riva, alle ore 14:30, dove sarà collocato anche il traguardo finale. Per la trasferta in terra veneta Claudio Vassallo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, guiderà dall'ammiraglia le under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, la junior secondo anno Matilde Beltrami, e le junior primo anno Benedetta Brafa, Matilde Ceriello e Camilla Marzanati. Assente più che giustificata la talentuosa brianzola Valentina Basilico, che ha già raggiunto la nazionale italiana sulle strade lombarde di Livigno (SO) per un importante ritiro in altura.

LINE UP “MEMORIAL FRANCO BASSO” A BREGANZE (VI):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo