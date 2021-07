Tiro con l'arco: Arcieri di Bra protagonisti a San Sicario

Si sono svolti, a San Sicario, i Campionati Regionali 3D Fitarco di tiro con l'arco.

Gli arcieri di Bra erano in gara con circa venti iscritti (secondo club come numero di partecipanti.

Finita la gara di circa 4 ore, si sono svolti gli scontri finali per decidere il podio, nelle diverse categorie.

Gli arcieri si sono sfidati con una sola freccia per bersaglio (da qui sono scaturite le classifiche finali).

Emozionante vedere la concentrazione dei ragazzi (under 20) e degli over (di tutte le età).

Per gli Arcieri di Bra ottimo medagliere con ben 10 podi.

Complimenti quindi a Elisabetta Grozavu, Francesca Brandino e Serena Gagliardo, rispettivamente prima seconda e terza nell'arco istintivo under 20. A Tiziano Piumatti 2° nel longbow under 20, Vanna Capra terza arco istintivo over 20. Nel long bow femminile over 20 seconda Adele Venturi e terza Lorna Negro e quarta Cristina Ricca. Nell'arco istintivo maschile over 20 secondo Enrico Cosmai e terzo Segio Godano. Terzo nel longbow over 20 Emanuele Barbero. E' stata una bellissima esperienza soprattutto per i giovani arcieri che si avvicinano al mondo delle competizioni.