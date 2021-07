Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, ecco i numeri di maglia per la stagione 21\22

C’è grande attesa per il via della stagione sportiva 2021/2022 della Bosca S.Bernardo Cuneo, con le gatte che si ritroveranno nella sede di via Bassignano 14 a Cuneo domenica 15 agosto per iniziare la preparazione precampionato il giorno successivo con una doppia seduta.

Sono ufficiali i numeri di maglia che le giocatrici porteranno nella quarta stagione consecutiva nella massima serie per il sodalizio biancorosso.

Degradi, Giovannini, Signorile e Gay vestiranno come nella passata stagione le casacche griffate ninesquared numero 2, 6, 13 e 20. La schiacciatrice russa Sofya Kuznetsova ha scelto il numero 1 già indossato nell’ultima esperienza con la Dinamo Mosca, mentre Lucille Gicquel e Marrit Jasper hanno optato per i numeri 11 e 18 che le contraddistinguono nelle rispettive Nazionali. Al centro conferme per Federica Squarcini e Sara Caruso, che continueranno a portare i numeri 4 e 16 delle ultime stagioni, mentre Federica Stufi affronterà il suo tredicesimo campionato di Serie A1 con l’inedito 22. Beatrice Agrifoglio ritrova il numero 9 della sua prima esperienza cuneese, mentre Ilaria Spirito ha scelto ancora una volta quel numero 5 che ha contraddistinto tutta la sua carriera. Per Elisa Zanette infine un ritorno alla casacca numero 7, già sua in Serie A2 nella stagione 2017/2018 con la maglia di San Giovanni in Marignano.

Di seguito la numerazione completa:

1 Sofya Kuznetsova

2 Alice Degradi

4 Federica Squarcini

5 Ilaria Spirito

6 Gaia Giovannini

7 Elisa Zanette

9 Beatrice Agrifoglio

11 Lucille Gicquel

13 Noemi Signorile

16 Sara Caruso

18 Marrit Jasper

20 Alice Gay

22 Federica Stufi