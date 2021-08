Alba: viabilità modificata in corso Piave, via Paruzza e via Damiano Chiesa

Per lavori sulla rete dell’acquedotto, in corso Piave all’altezza del numero civico 77/1, da lunedì 2/08/2021 al 3/08/2021 dalle ore 8.00 alle 18.00, è istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri.

Per lo smontaggio di un ponteggio lunedì 2/08/2021 dalle ore 7.30 alle 18.00 è istituito il divieto di transito veicolare in via Paruzza, nel tratto tra via Giacosa e vicolo Provvidenza.

È sospesa l’area pedonale di vicolo Provvidenza con relativa deviazione del traffico veicolare proveniente da via Accademia in vicolo Provvidenza/via. Paruzza.

È previsto il doppio senso di circolazione per i soli residenti e le attività insediate nel tratto di via Paruzza e via Gioberti.

Martedì 3/08/2021, dalle ore 8.00 alle 18.00, per lavori sulla rete dell’acquedotto è istituito il divieto di transito veicolare in via Damiano Chiesa, all’altezza del n. civico 3, ed è previsto per i soli residenti e le attività insediate il doppio senso di circolazione.