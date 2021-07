Bra, il sindaco Fogliato in visita alla residenza Montepulciano

Rispondendo prontamente all’invito rivoltogli nei giorni scorsi dal gruppo “Sereni Orizzonti”, il sindaco di Bra Giovanni Fogliato si è recato in visita alla Residenza per anziani “Montepulciano”. Ad accoglierlo vi erano la direttrice Chiara Bellomo, il responsabile regionale Davide Chiavicatti, il personale e tutti gli ospiti.



La struttura, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”, è stata recentemente ristrutturata sia da un punto di vista impiantistico (idraulico, elettrico, di illuminazione e chiamata), sia da un punto di vista di manutenzione straordinaria edile dell’intero edificio.



Durata circa un’ora in un clima molto disteso e informale, questa simbolica riapertura alle istituzioni cittadine è servita a illustrare le attività svolte all’interno della struttura, che al momento dispone di 50 posti-letto per anziani autosufficienti e non.



Il sindaco Fogliato si è detto pienamente soddisfatto dei lavori di ristrutturazione, coordinati dall’architetto Angelo De Filippis. Ringraziando in particolare tutti gli operatori per l’assistenza prestata durante la pandemia (la struttura è sempre stata Covid free), si è reso disponibile a nome dell’Amministrazione comunale per qualsiasi futura necessità.