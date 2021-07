Safer Contrast 589, la lente che blocca l'abbagliamento diurno e notturno, protegge dai raggi UV e dalla luce blu nociva

E’ realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for technology) al materiale organico delle lenti in plastica, col fine di incrementare il contrasto visivo e neutralizzare l’effetto accecante dell’abbagliamento. Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una leggerissima e quasi impercettibile nuance color cielo, per questo garantisce un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e comfort. È consigliata per coloro che cercano una lente che possa proteggere da ogni tipo di abbagliamento ma non prediligono l’uso dell’occhiale da sole, poiché cercano una lente trasparente, quasi incolore! Safer Contrast UV 589, infatti, a differenza delle lenti colorate, può essere indossata in ogni momento della giornata, anche in assenza di luce o in situazioni particolari di alternanza buio/sole (si pensi ai tragitti in auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) in cui cambiare occhiali indossando lenti chiare o scure diventerebbe scomodo.

Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in caso da fotofobia da affaticamento oculare.

L’ astenopia è una forma di stanchezza oculare dovuta ad un sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, più precisamente dell’apparato muscolare (intrinseco ed estrinseco) del bulbo oculare, e colpisce, in particolar modo, chi trascorre molte ore al giorno di fronte al computer (videoterminalisti) o persone con difetti visivi non corretti oppure corretti in modo errato. Safer Contrast, in tal caso, offre protezione a 360°, essendo studiata per proteggere, oltre che dall’abbagliamento, anche da luce blu e raggi UV. (vedi altro nostro articolo del 21 Marzo 2020 )

La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, trasparenza, etc) alle caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali da sole, garantendo, però estetica e trasparenza.

