Frane, grandine, piogge intense e raffiche d'aria: il sabato pomeriggio della Granda nella morsa del maltempo (VIDEO E GALLERY)

Pomeriggio di maltempo per la provincia di Cuneo, vessata da forti venti, piogge battenti e grosse grandinate un po' ovunque nella propria estensione.

Da segnalarsi soprattutto una frana tra Sambuco e Bagni di Vinadio: causata dalle intense piogge, i detriti hanno bloccato la SS21. Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo.

Particolarmente colpita la zona di Alba, interessata da forti raffiche di aria. Maggiormente danneggiata l'area nei pressi dello stabilimento della Ferrero e della Fondazione Ferrero, con tetti scoperchiati in via Pietro Ferrero e circa una decina dei pioppi cipressini di Strada di Mezzo abbattuti. Danni anche in via Crispi. In tutta l'area stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco - sia permanenti che volontari - , provenienti da Alba, Bra, Dogliani, Racconigi e Sommariva Perno. Occhi puntati anche sull'Alba Center, dove risultano anche sversamenti d'acqua in una parte della galleria (davanti al punto Euronics).

Diversi i danni anche a Fossano - dove la grandine ha colpito pannelli solari e macchine parcheggiate - , a Bene Vagienna, a Manta - interessata all'inizio del pomeriggio da una seria grandinata - e a Villafalletto per le raffiche di aria.

Nei video qui di seguito, alcune riprese - realizzate da lettori - da Bene Vagienna, dall'Alba Center e da Manta: