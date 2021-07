Maltempo in Granda, Tallone e Bergesio: "Interventi immediati e concreti, serve stato di calamità"

«Dopo la violenta grandinata che ha colpito il fossanese nel pomeriggio di oggi, con chicchi grandi come palline da tennis, mi sono attivato immediatamente per chiedere di dichiarare lo Stato di Calamità Naturale» commenta il sindaco di Fossano Dario Tallone.



«Servono misure concrete a sostegno dell'agricoltura del territorio fossanese e della Provincia Granda messa in ginocchio prima dal gelo e ora dal maltempo, senza dimenticare anche i danni ai privati non assicurati. Lunedì avremo le idee più chiare sulle procedure da seguire e sulla conta dei danni e sarà il momento di portare risposte immediate» conclude il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Capigruppo Lega in commissione Agricoltura.