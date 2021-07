Sabato di maltempo esteso a quasi tutta la provincia di Cuneo quello di oggi (31 luglio).

Coinvolta in particolar modo la zona del saluzzese, con importanti grandinate che hanno interessato l'area di Manta nel primissimo pomeriggio. Qui di seguito un breve contributo video:

I vigili del fuoco, interpellati sui possibili interventi realizzati in zona, hanno sottolineato come non sia stato richiesto il loro intervento (segno indiscutibile della scarsa gravità del fenomeno, per fortuna).