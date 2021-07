Castagnito: il maltempo devasta il Parco Isola Verde, pronto per il pranzo di Ferragosto

Nel marasma del nubifragio che nel pomeriggio di oggi (sabato 31 luglio) ha investito la zona di Langhe e Roero, ci sono storie più tristi di altre.



Come quella di Barbara e Stefano, moglie e marito, gestori del Parco Isola Verde di Castagnito in frazione Baraccone: i due stavano per programmare il classico appuntamento con il pranzo di Ferragosto, un appuntamento sentito e atteso che avevano annunciato ieri con un post sulla propria pagina Facebook.



Il maltempo ha deciso diversamente, però, e ora, per loro, è tutto da rifare.