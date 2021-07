Lutto a Cuneo per la morte di Ivonne Biamonti Lepreri, storica contitolare della gelateria Ligure

Se ne è andata a 96 anni Ivonne Biamonti Lepreri, storica contitolare della gelateria Ligure in corso Dante a Cuneo. Era ospite della residenza Casa Famiglia dove è deceduta ieri (venerdì 30 luglio).

Originaria della provincia di Imperia, fin da giovane lavorò nel commercio di fiori, anche a Cuneo. Qui conobbe Pierino Lepreri, il cui padre aveva aperto un chiosco di gelati in piazza Galimberti. Si sposarono nel 1943 e, insieme, divennero un'istituzione del mondo del gelato: lui in laboratorio e lei in sala, a contatto con il pubblico. Dal 1957 la gelateria si spostò nell'attuale sede di corso Dante e prese il nome di “Ligure”.

Creatori di prelibatezze, divennero famosi per la particolare e unica ricetta della panna montata.

Vedova dal 1997, Ivonne Biamonti Lepreri lascia la figlia Noemi e la nipote Enrica con Matteo. I funerali saranno celebrati lunedì 2 agosto alle 10, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Domenica 1° agosto la recita del rosario, sempre al Sacro Cuore.