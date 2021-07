Incidente stradale sull'autostrada A6. Intorno alle 6.20 di sabato 31 luglio, per ragione in via di accertamento, un'auto si è ribaltata. Il sinistro si è verificato al km 40, nel tratto compreso fra Marene e Fossano, in direzione Savona.

Nessun altro mezzo coinvolto.

Sul posto i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria.