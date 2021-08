Una delle cose che veramente potrebbe scoraggiare un ladro ad entrare in casa nostra e soprattutto quando si parla di grande città come Roma Milano Napoli che sono città molto insicura da questo punto di vista in alcuni quartieri in particolare ma in generale è quella di doversi occupa apertura di porte blindate.

Infatti dobbiamo tenere in considerazione che quando un ladro decide di scegliere un appartamento dove rubare certamente si sentirà abbastanza scoraggiato da dover saccheggiare un appartamento che si trova all'interno di un condominio e già questo è un po' un pericolo per lui o per loro perché comunque c'è rischio che possa essere scoperto dagli altri condomini.

A maggior ragione cerca di non scegliere un appartamento che abbia una porta blindata perché si sa che l'apertura di porte blindate anche per un ladro può essere abbastanza complicato soprattutto quando parliamo di quelle porte blindate che hanno un alto livello di sicurezza perché hanno ad esempio una serratura con cilindro europeo

Per poterci difendere dai ladri dobbiamo entrare nel loro modus operandi e mentale si pensa anche nel senso che un ladro come primo nemico ha il tempo e quindi quando si trova a dover perdere tempo diventa per lui un grande problema

In certi casi sono utili degli esperti di apertura di porte blindate

Sicuramente i ladri professionisti sono sempre aggiornati sulle nuove porte e quindi anche sull'apertura di porte blindate ma comunque per loro la strada non sarebbe sicuramente in discesa.

Un fatto molto diverso è se entrano in un condominio e trovano un appartamento con una porta normale e magari ci entrano ad agosto quando tutti sono in vacanza e gli basta un calcio o poco più per aprirla e poi per fare quello che deve fare.

Per questo motivo molte persone quando vanno ad esempio per scegliere un appartamento in affitto una delle cose che guardano è sicuramente se questo appartamento ha una porta blindata.

Poi può anche capitare di trovare una casa molto interessante sia come prezzi sia come struttura in generale che non ha una porta blindata e poi chiedere al padrone di casa se la vuole mettere magari dividendo il costo soprattutto si tratta di un affitto a lungo termine.

Poi soprattutto dobbiamo anche considerare che trovassimo una casa con una porta blindata non solo ci sarebbe difficoltà per i ladri che hanno la problematica dell'apertura di porte blindate appunto ma se anche la nostra si dovesse rompere a un certo punto ci sono anche gli esperti che sono in grado poi di aprirle.

Parliamo di quei casi dove magari una persona torna a casa prova ad aprire con la chiave la sua porta blindata e gli si rompe dentro e a quel punto è un problema

Ed ecco perché a quel punto andrà a cercare degli esperti che si occupano di apertura di porte blindate per risolvere tutto nella maniera più veloce ed efficace possibile

Potrebbero anche chiamare i pompieri che però spesso hanno tantissimi altri impegni e non potrebbero arrivare celermente.