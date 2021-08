Le caldaie a condensazione continuano a essere molto apprezzate molto consigliate anche dagli esperti anche se chiaramente oltre la tipologia bisogna scegliere anche una grande azienda che produce dispositivi di alto livello come per esempio Baxi, che è leader nel settore del riscaldamento.

Le caldaie a condensazione risultano una soluzione valida sia se nel caso in cui vogliamo cambiare il vecchio impianto di riscaldamento o anche se ci troviamo in una nuova casa e dobbiamo scegliere che tipo di caldaia mettere e da questo punto di vista gli esperti che lavorano in Baxi ci possono aiutare a trovare il modello giusto per quelle che sono le caratteristiche della nostra abitazione.

Secondo gli esperti non c'è dubbio che la tecnologia a condensazione sia comunque molto conveniente a prescindere dal tipo di abitazione nella quale abitiamo in quanto scegliere il riscaldamento a gas significa garantirsi un elevato livello di comodità di comfort sia per quello che riguarda l'acqua sanitaria che per quel che riguarda il riscaldamento.

Inoltre teniamo presente che investire sulle caldaie a condensazione significa anche aiutare l'ambiente perché sono molto ecologiche oltre al fatto che possiamo ridurre il consumo del 30% e quindi la questione importante è proprio quella del risparmio considerando anche che il momento che viviamo dal punto di vista economico non è assolutamente positivo.

Infatti una caldaia come quella a condensazione ci permette di andare a ottimizzare i consumi, nel senso che vanno a ottimizzare l'uso dell'energia che viene generata dalla combustione a gas e questo, come dicevamo prima, ci permette di risparmiare circa il 30% rispetto a un altro tipo di soluzione.

Caldaie a condensazione, quali sono gli altri vantaggi?

Altri vantaggi sono ancora collegati al discorso economico nel senso che non costano tanto in generale e anche i costi e l'installazione non sono assolutamente alti.

Molto importanti anche la questione della compatibilità nel senso che avere le caldaie a condensazione ci permette di contare su una rete a gas sviluppata e performante e che si può combinare sia con il termosifone con i riscaldamenti a pavimento.Inoltre scegliere le caldaie a condensazione significa fare un investimento nel futuro nel senso che non è una di quelle soluzioni temporanee che tra qualche anno non calcolchera più nessuno perché anzi è una soluzione facile da combinare anche con le soluzioni future relative a energie rinnovabili.

Inoltre non dimentichiamo anche come già abbiamo accennato prima l'aspetto ecologico in quanto è un tipo di riscaldamento che inquina di meno ed è per questo che è molto sponsorizzato anche dall'Unione Europea e comunque se anche stiamo facendo un'ottima scelta nella tipologia sulla quale abbiamo optato e cioè sulle caldaie a condensazione di un marchio come Baxi non vuol dire che dovremmo sottovalutare o trascurare il discorso della manutenzione periodica, che servirà invece a darci le sicurezze relativamente al fatto che la nostra caldaia è sempre funzionante e sta seguendo le norme di sicurezza tenendo presente anche che la revisione delle caldaie è comunque obbligatoria per legge sennò si rischiano sanzioni e quindi andiamo a informarci sulle caldaie a condensazione.