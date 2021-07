Artico Festival a Bra chiude la V edizione e dà l'appuntamento al 2022

Si è tenuto ieri sera l’ultimo appuntamento della stagione con Artico Festival 2021 che, con la coinvolgente esibizione di Margherita Vicario ai Giardini della Rocca di Bra, chiude la sua V edizione. Un finale pieno di energia, con un pubblico che fin dall’inizio del concerto non ha mai smesso di cantare insieme all’artista romana.

La serata ha costituito l’apice di una rassegna che ha contato nel corso degli ultimi due mesi cinque appuntamenti, quattro dei quali andati velocemente sold out. Dal concerto di Bianco alla spettacolo di stand up comedy di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna, che hanno portato in tutta Italia il loro Cachemire Podcast, dalla data 0 del tour estivo di Iosonouncane all’esibizione in band di Generic Animal: tutti gli eventi hanno costituito un’anteprima piemontese, talvolta nazionale, confermando l’attenzione di Artico Festival nella costruzione di un palinsesto capace di proporre eventi esclusivi ed anteprime.

Nel ringraziare il Comune di Bra, la Cassa di Risparmio di Cuneo, tutto lo staff e i volontari, gli organizzatori di Artico Festival danno appuntamento al pubblico per giugno 2022.

Artico Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SWITCH ON

Attiva dal 2012 tra Bra e Torino, Switch On organizza eventi dedicati all’arte, alla musica e alla cultura, resistendo attivamente al luogo comune secondo cui in provincia non accada mai nulla d’interessante. Gli eventi sono pensati come momenti di arricchimento personale sia per il pubblico che per gli artisti che intervengono; creando spazi di espressione e di confronto con l’intento di sostenere i talenti emergenti nella realizzazione del loro percorso personale e favorirne l’incontro con il pubblico. Nel corso dell’anno vengono organizzate mostre, concerti, concorsi, rassegne, workshop, reading e molto altro; la programmazione culmina con un grande evento estivo dedicato alla musica, Artico Festival, che nel 2021 è giunto alla sua quinta edizione.